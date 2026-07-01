Великий адронний колайдер вимкнули на чотири роки

У CERN зупинили роботу Великого адронного колайдера — найбільшого у світі прискорювача частинок, розташованого на кордоні Швейцарії та Франції. Причина зупинки — масштабна модернізація та реконструкція, яка триватиме близько чотирьох років.

Після оновлення установка отримає назву «Великий адронний колайдер високої світності» і має повернутися до роботи орієнтовно у 2030 році. У CERN зазначають, що мета модернізації — суттєво підвищити продуктивність прискорювача та збільшити обсяг даних для наукових досліджень.

Йдеться про зростання так званої світності установки, що дозволить фіксувати до десяти разів більше зіткнень частинок за секунду. У перспективі це може дати до 100 разів більше даних для аналізу фундаментальних процесів у Всесвіті.

Окрему увагу в проєкті приділяють дослідженню темної матерії — однієї з найбільших загадок сучасної фізики. Частину даних планують обробляти в режимі реального часу із застосуванням систем штучного інтелекту.

Вартість модернізації оцінюють приблизно у 1,3 млрд євро. Після завершення робіт колайдер має працювати ще близько десяти років.

Великий адронний колайдер розміщений у підземному кільці на глибині до 175 метрів. Він прискорює протони та важкі іони до надвисоких енергій і зіштовхує їх, відтворюючи умови, близькі до моменту після Великого вибуху. Це дозволяє вченим досліджувати фундаментальні закони фізики та будову матерії.

У проєкті беруть участь понад 10 тисяч науковців та інженерів із більш ніж 100 країн світу.

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