Укуси бджіл і ос: як правильно надати першу допомогу

Влітку укуси бджіл та ос трапляються особливо часто. Якщо правильно діяти у перші хвилини після інциденту, можна зменшити біль, набряк і знизити ризик ускладнень.

Після укусу у людини зазвичай виникають біль, почервоніння, свербіж і припухлість. Водночас своєчасна перша допомога здатна суттєво полегшити стан.

У разі укусу бджоли насамперед необхідно обережно видалити жало. Важливо пам’ятати, що оса жала в шкірі не залишає. Фахівці застерігають від поширеної помилки — намагатися витягнути жало пальцями або пінцетом. Це може призвести до додаткового потрапляння отрути в тканини. Натомість рекомендується обережно зішкребти його нігтем або краєм пластикової картки.

Після цього місце укусу слід промити прохолодною водою з милом та обробити антисептиком. Для цього можна використовувати перекис водню, спиртові розчини або антисептичні серветки.

Щоб зменшити біль і набряк, рекомендується прикласти холодний компрес або лід, загорнутий у тканину, на 10–15 хвилин.

За відсутності протипоказань можна застосувати антигістамінні препарати або спеціальні гелі від укусів комах для зменшення свербежу та запалення.

Як тимчасовий засіб інколи використовують домашні методи, зокрема кашку з харчової соди та води або подрібнену таблетку активованого вугілля.

Лікарі наголошують, що у деяких випадках укус комахи може становити серйозну небезпеку. Негайно викликати швидку допомогу необхідно, якщо укус стався в ділянці шиї, губ або язика.

Також тривожними симптомами є утруднене дихання, сильне запаморочення, швидкий розвиток набряку та ознаки тяжкої алергічної реакції.

Раніше ForUa повідомляло, як пережити аномальну спеку без шкоди для здоров’я.