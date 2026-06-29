150 мільйонів за колишнього міністра енергетики: хто оплатив заставу

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка повністю внесли заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Кошти надійшли від кількох приватних компаній. Про це повідомляють «Схеми».

Станом на 26 червня було внесено 105 мільйонів гривень. 29 червня ще 45 мільйонів гривень додали дві компанії — «Пелет Сервіс» (4 мільйони гривень) та «Гірант Констракт» (41 мільйон гривень). Остання також раніше вже перераховувала 46 мільйонів гривень застави.

Найбільший внесок зробила компанія «Тетрас Оптіма» — 54 мільйони гривень. Ще 5 мільйонів внесла «Скайт Рітейл».

Раніше Вищий антикорупційний суд продовжив тримання Галущенка під вартою, водночас зменшивши розмір застави до 150 мільйонів гривень.

За даними НАБУ, ексміністра пов’язують із схемою впливу на енергетичний сектор, який генерував значні фінансові потоки. Слідство стверджує, що він міг лобіювати рішення, які дозволяли формувати механізм оплат із подальшими «відкатами» підрядникам.

У матеріалах справи фігурують кодові позначення учасників схеми, зокрема «Професор» та «Сигізмунд», якого детективи ототожнюють із Галущенком. Також згадуються інші фігуранти, які нібито координували фінансові потоки та вплив на державні компанії в енергетиці.

НАБУ заявляє, що частина коштів могла надходити через іноземні рахунки, зокрема у Швейцарії та на Маршаллових Островах, а витрати включали навчання за кордоном, медичні послуги та інші приватні потреби.

У межах розслідування, за даними детективів, Україна співпрацює з правоохоронними органами щонайменше 15 країн.