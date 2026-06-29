Дуа Ліпа відкрила бібліотеку заборонених і цензурованих книжок

Співачка Дуа Ліпа відкрила власну бібліотеку Manifesto Library, яка стала першою фізичною локацією її книжкового клубу Service95. Простір запрацював 27 червня в межах нового міжнародного книжкового фестивалю BABELL – City of Books у знаменитій книгарні Livraria Lello в португальському Порту.

У Manifesto Library представлено майже 100 книжок, об'єднаних чотирма темами: влада, контроль, голос і пам'ять. До добірки увійшли твори, які порушують суспільно важливі питання, а також книги, що в різний час зазнавали цензури або були заборонені.

У пресрелізі Дуа Ліпа назвала відкриття бібліотеки «партнерством мрії» та результатом кількарічної роботи над розвитком книжкового клубу Service95.

«Коли я заснувала книжковий клуб Service95, то хотіла, щоб він став місцем, яке об'єднує письменників і читачів незалежно від того, де вони живуть і за яких обставин. Книжки допомагають нам краще розуміти світ і одне одного. Але, на жаль, не всіх це влаштовує», – сказала співачка.

За словами Дуа Ліпи, бібліотека об'єднала книжки, які або ставлять незручні запитання, або самі стали предметом суперечок.

«Тут ви знайдете сто книжок, які ставлять незручні запитання або самі ставали предметом суперечок. Деякі з них забороняли в окремих шкільних округах через теми раси чи сексуальності. Інші, написані для читачів ЛГБТКІА+, вилучали з відкритого доступу. У деяких випадках автори заплатили за свої слова власним життям», – зазначила Ліпа.

Співачка наголосила, що Manifesto Library присвячена книжкам і авторам, яких намагалися змусити замовкнути, а також читачам, які самі вирішують, що читати.

«Ця бібліотека – місце для книжок, які намагалися приховати, для авторів, чия сміливість викриває механізми влади й контролю, а також для читачів, які не дозволяють іншим вирішувати, що їм читати. Запрошую кожного прийти сюди й самому вирішити, які книжки мають бути на цих полицях. Бо іноді найсміливіший вчинок – це прочитати книжку, а потім поговорити про неї», – сказала вона.

Серед книжок, представлених у Manifesto Library, – «Оповідь служниці» Маргарет Етвуд, «Злочинець» Реджинальда Двейна Беттса, а також твори Салмана Рушді та Ольги Токарчук.

Керівниця бренду Livraria Lello Франсішка Педру Пінту зазначила, що новий проєкт продовжує місію книгарні, яка триває вже понад століття.

«Уже 120 років Livraria Lello керується простим принципом: книга – це інструмент свободи. Саме з цього переконання народилася Manifesto Library. Адже йдеться не лише про майбутнє читання, а й про здатність суспільства уявляти, осмислювати та будувати власне майбутнє», – сказала вона.