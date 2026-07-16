У Москві відповіли, чи готують нові переговори з Україною

Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів врегулювання конфлікту. Про це пишуть російські медіа, передає Apostrophe.ua.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню.

"Ми добре знаємо про готовність наших турецьких друзів і надалі сприяти переходу ситуації навколо України на мирний шлях. Ми вдячні за це турецькій стороні", – зазначив речник Кремля.

Попри це, він підкреслив, що наразі швидких перспектив для початку діалогу немає.

ForUA нагадує, 16 липня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх у найближчому майбутньому. Він нагадав про ефективність стамбульського формату, який забезпечував прозору роботу між представниками сторін.

Раніше лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про готовність Росії незабаром підписати угоду щодо мирного врегулювання війни в Україні. Також допустив можливість її завершення до кінця своєї президентської каденції.