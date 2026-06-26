Євросоюз зберіг санкційний курс щодо РФ

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити дію економічних санкцій проти Росії ще на один рік — до 31 липня 2027 року, повідомила пресслужба Ради ЄС. Зазначається, що європейські лідери погодилися продовжити обмежувальні заходи одразу на 12 місяців замість традиційних шести. Такий підхід має ускладнити можливість блокування санкцій окремими державами-членами.

Економічні санкції ЄС проти Росії діють із 2014 року, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року їх суттєво посилили.

Чинні обмеження охоплюють ключові сектори російської економіки, зокрема торгівлю, фінансову сферу, енергетику та постачання технологій подвійного призначення. Також ЄС запровадив заборону на імпорт російської нафти морським шляхом, обмеження щодо окремих банків та криптосервісів.

Крім того, у країнах Євросоюзу призупинено діяльність низки медіа, пов'язаних із Кремлем, а також діють механізми, спрямовані на запобігання обходу санкцій.

Раніше окремі країни, зокрема Угорщина, неодноразово використовували процедуру продовження санкцій для політичних переговорів, іноді заручаючись підтримкою інших держав. Останнім часом труднощі під час узгодження нового пакета санкцій виникали також через позицію Болгарії.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп припускає, що Сполучені Штати можуть найближчим часом повернути санкції проти російської нафти.