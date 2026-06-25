У Венесуелі та Японії стались сильні землетруси

Увечері 24 червня у Венесуелі землетруси сягнули 7,5 бала, а на півночі Японії – 6,9.

Як повідомило Японське метеорологічне агентство, епіцентр землетрусу в Японії залягав на глибині 50 кілометрів біля узбережжя префектури Івате. Поштовхи також відчувалися в Токіо, повідомляє "Українська правда".

При канцелярії прем'єр-міністра Японії створили спеціальну оперативну групу для реагування на наслідки стихії.

У Венесуелі сталось два землетруси. Перший поштовх магнітудою 7,2 стався поблизу Сан-Феліпе незабаром після 18:04 за східним часом США (ET). Лише через 40 секунд його змінив сильніший землетрус магнітудою 7,5, епіцентр якого знаходився приблизно за 23 кілометри на південний схід від Юмаре.

Потужні послідовні землетруси, що сталися у Венесуелі в середу ввечері, забрали життя щонайменше 32 осіб і призвели до поранень щонайменше 700 людей.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що ймовірні значні людські жертви та масштабні руйнування.

За даними Центрів попередження про цунамі США, небезпечні хвилі цунамі можливі вздовж узбережжя в радіусі до 300 кілометрів (186 миль) від епіцентру.

У Каракасі, розташованому приблизно за 300 кілометрів від епіцентру землетрусу, зруйнована будівля, пошкоджені споруди з відсутніми стінами та хмари пилу, що покрили деякі райони міста.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо заявив, що землетруси відчувалися у низці штатів країни.

"Ми маємо дуже тривожні ситуації. Рухнули будівлі, будинки та житлові споруди", - сказав він.

За його словами, найсильніше підземні поштовхи відчувалися в штатах Трухільо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Міранда, а також у Каракасі та Ла-Гуайрі. Кабельо закликав мешканців не повертатися до будинків через ризик повторних поштовхів.

Фото: aa.com.tr.