Розмір має значення: яку містку сумку вибрати та як її носити

Жарти про те, що в жіночій сумочці можна знайти все, виникли не на порожньому місці. Коли день починається на роботі, продовжується в спортзалі або в кафе з друзями, а дорогою додому ще потрібно забігти в магазин, компактний аксесуар перестає справлятися зі своїм завданням.

У 2026 році практичність опинилася серед головних модних тенденцій. У колекції улюблених брендів повернулись жіночі великі сумки. Дизайнери на кшталт Kachorovska довели: місткість не суперечить елегантності. Розбираємося, які моделі сьогодні виглядають найактуальніше.

Огляд популярних містких моделей

Великий — не означає безформний. Kachorovska пропонує одразу кілька фасонів великого розміру. Кожен транслює свій настрій:

Портфелі Ernestina (у розмірах 33 та 42) — для шанувальниць чіткої геометрії та структури. Більша Ernestina 42 легко вміщує лептоп і документи формату А4. Менша Ernestina 33 — планшет, блокнот, великий гаманець та особисті речі. Завдяки жорсткому дну обидві сумки не деформуються, навіть якщо повністю завантажені. Сумки на плече (моделі Rebecca Grande 35, Yana Bag 37 та Rafelia) приваблюють пластичністю форми. Лаконічний конверт Rebecca Grande 35 з вузлом на ремінці вільно вміщує книгу, пляшку води, велику косметичку та гаджети. Хобо Yana Bag 37 завдяки глибокому анатомічному вигину зручно лягає під пахву. Всередину можна покласти навіть змінну форму чи об’ємний шарф. А плетений тоут Rafelia розрахований на велику кількість легких речей і має знімну шкіряну косметичку всередині, яка надійно ховає документи та ключі. Шопери (моделі Sarah та Khrystia) — містка класика на всі випадки життя. Модель Sarah — це лаконічний шкіряний прямокутник, замшева Khrystia — оригінальна форма з широкими суцільнокроєними ручками. Обидві моделі універсальні: з ними вам буде однаково зручно в офісі, в магазині або на відпочинку.

Більшість моделей бренд випускає одразу в кількох варіантах виконання. Одна й та сама велика сумка може бути представлена як у благородній замші (оливковій, теракотовій, шоколадній), так і в гладкій преміальній шкірі — у стриманих базових чи яскравих акцентних кольорах.

Як стилізувати великі сумки, щоб зберігати баланс пропорцій

Найвдаліша велика сумка — не та, у яку поміщається найбільше речей, а та, з якою ви справді користуєтеся щодня. Вона не обов’язково робить силует важчим. Враження залежить не від розміру аксесуара, а від пропорцій образу. Що лаконічніший крій сумки, то легше вона вписується і в повсякденний, і в стриманіший гардероб.

Головний принцип стилізації — не перетворювати сумку на єдиний акцент. Якщо модель має складну фактуру, плетіння або виразний колір, решта аксесуарів можуть бути спокійнішими. І навпаки: лаконічний шкіряний шопер чи портфель легко поєднується з одягом активних кольорів і фактур.