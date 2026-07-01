Росія перестала повертати українських жінок із полону

У російському полоні досі перебувають 494 українські жінки — як цивільні, так і військовослужбовиці. Про це під час пресконференції повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, останнім часом російська сторона взагалі перестала повертати українок у межах обмінів полоненими.

«У нас донині 494 героїні — як цивільні жінки, так і військовослужбовиці — перебувають у російському полоні. Чому росіяни не хочуть віддавати українських героїнь — я не розумію», — сказав Лубінець.

Він нагадав, що єдиний спеціальний обмін жінками відбувся у жовтні 2022 року. Тоді, за його словами, Росія повернула Україні 108 полонених жінок.

Після цього, зазначив Лубінець, під час обмінів вдавалося повернути лише одну-дві жінки, а останнім часом російська сторона не погоджується на повернення жодної, попри наполягання української сторони.