Трамп готовий тиснути на Путіна, але є нюанс

Президент США Дональд Трамп може посилити підтримку України та вдатися до жорсткіших заходів проти Росії в обмін на участь європейських союзників у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Українах G7 обговорюють можливу домовленість, за якої союзники допоможуть розмінувати Ормузьку протоку після нещодавнього загострення на Близькому Сході, повідомляє Politico, посилаючись на п'ятьох європейських дипломатів та посадовців, обізнаних із перебігом закритих переговорів. Натомість європейські лідери розраховують отримати від Вашингтона більш рішучу підтримку України у війні проти Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що переговори з президентом США дають підстави для обережного оптимізму. "Дискусії, які ми провели між собою та з президентом США – як на офіційних зустрічах, так і під час неформальних контактів у кулуарах, – вселяють у мене певний оптимізм", – зазначив він.

Раніше серед європейських союзників існували побоювання, що Трамп може схиляти Україну до територіальних поступок заради досягнення домовленостей із Кремлем. Такі настрої посилилися після його тривалої телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

Втім, під час зустрічей із лідерами країн "Групи семи" Трамп заявив про готовність США знову запровадити жорсткі санкції проти російського нафтового сектору. "Росія має укласти угоду", – наголосив американський президент.

Водночас країни G7 дали зрозуміти, що готові долучитися до розмінування Ормузької протоки лише за певних умов. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що для відправлення військових кораблів необхідні офіційний запит з боку США та згода всіх зацікавлених сторін, зокрема Ірану й Оману.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив, що після нещодавніх телефонних розмов із президентом Володимиром Зеленським та правителем Росії Путіним бачить можливість «щось зробити» для припинення війни в Україні.