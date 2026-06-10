У Росії відкрито заговорили про застосування тактичної ядерної зброї проти України

У російському інформаційному просторі знову фіксується активізація ядерної риторики, що в Україні розцінюють як ознаку небажання Кремля переходити до дипломатичного врегулювання війни.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, у низці російських медіа та заяв офіційних представників знову прозвучали сценарії можливого застосування ядерного озброєння.

Зокрема, в одній із публікацій російського урядового видання йдеться про нібито доцільність використання тактичної ядерної зброї на полі бою для прориву оборони українських сил. Також у матеріалі містяться радикальні заклики щодо дій проти керівництва України.

Окремо зафіксовані заяви представників російського зовнішньополітичного відомства про готовність Москви та її союзників реагувати ядерним потенціалом у разі, як стверджується, зростання загроз з боку НАТО.

В українському Центрі протидії дезінформації наголошують, що подібні заяви є частиною інформаційно-психологічного тиску та напряму пов’язані з відсутністю суттєвих військових результатів російської армії на фронті.

У Києві підкреслюють, що повернення до ядерних погроз у публічному дискурсі РФ вкотре свідчить про спроби компенсувати воєнні невдачі шляхом ескалаційної риторики та тиску на міжнародну спільноту.

Як повідомляло раніше ForUa, у США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки.