Суспiльство

Поліція проводять 70 обшуків у медзакладах по всій Україні

20 березня правоохоронці проводять 70 обшуків у медзакладах по всій Україні у справах про привласнення бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень.

"Поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій. Йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров'я. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень", - повідомляє Нацполіція.

Наразі правоохоронці фіксують протиправну діяльність та встановлюють всіх причетних осіб.

Обшуки проводять спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань і прокурорами та за сприяння Мінздоров'я та Національної служби здоров'я.

Досудове розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) ККУ.

Фото: Нацполіція.

 Автор: Галина Роюк

