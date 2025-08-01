Київ у жалобі: кількість жертв російського удару зросла до 27: серед загиблих — троє дітей

Сьогодні у столиці оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованого російського удару, який вразив житлові будинки та цивільну інфраструктуру в ніч на 31 липня. На всіх комунальних будівлях Києва приспущені державні прапори. Власникам приватних об’єктів також рекомендовано зробити те саме. У місті діє заборона на будь-які розважальні заходи.

Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Загалом - 27 загиблих, з яких 3 дітей. 159 людей постраждали, серед них 16 дітей. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників і 60 одиниць техніки. Рятувальна операція триває. Серед зруйнованих об’єктів — багатоповерхові будинки, лікарні, школи.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські війська завдали масованого удару по Україні. Ворог використав 309 ударних дронів та вісім крилатих ракет «Іскандер-К». Основною ціллю атаки був Київ.