Верховна Рада ухвалила закон про збільшення видатків на оборону

Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за збільшення видатків держбюджету-2025 на 412 млрд грн. Ці кошти спрямують на фінансування видатків на оборону. Законопроєкт №13573 за основу та в цілому підтримали 332 народі депутати.

Закон передбачає додаткові видатки в розмірі 397,5 млрд грн, з яких 250 млрд - за рахунок боргових операцій і ще 147,5 млрд - за рахунок зростання доходів державного бюджету.

Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн:

з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони;

216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;

решта - інші потреби війська.

Також передбачено перерозподіл невикористаних залишків спеціального фонду (зокрема, коштів із "військового" податку) на розвиток оборонної промисловості.

Закон також дозволить стратегічним виробникам отримувати кредити під держгарантії без додаткового навантаження на бюджет, знизивши фіскальні ризики.

Окремо врегульовано питання покращеного харчування військових під час лікування у медзакладах та перерозподілу невикористаних коштів на потреби Міноборони.

Після ухвалення законопроекту доходи державного бюджету зросли до 2,47 трлн грн (за загальним фондом - 2,27 трлн грн), видатки - до 4,33 трлн грн (за загальним фондом - 3,98 трлн грн). Граничний дефіцит визначено в розмірі 1,7 трлн грн.