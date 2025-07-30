У Чернівцях школяр вистрілив собі в голову з пістолета брата

У середу, 30 липня, у Чернівцях на вулиці Головній знайшли 14-річного підлітка з вогнепальним пораненням у голову. Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Хлопець вистрілив у себе з пістолета та помер у кареті "швидкої".

За даними поліції, зброя належала його братові та була офіційно зареєстрована. За словами власника, пістолет зберігався у сейфі вдома. Правоохоронці з’ясовують, як саме неповнолітній отримав доступ до зброї та що стало мотивом фатального вчинку.

На місці працювали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, криміналісти та прокурори. Тіло хлопця направили на судово-медичну експертизу. Справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із приміткою самогубство (ч. 1 ст. 115 ККУ).