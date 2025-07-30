В Україні готують нові податки: під прицілом доходи від цифрових платформ та посилення контролю

Кабінет Міністрів України працює над впровадженням нових податків, що може торкнутися українців, які отримують дохід через цифрові платформи. Це частина ширших заходів, спрямованих на скорочення дефіциту державного бюджету. Про це йдеться у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, інформує ForUА.

Що нового готує уряд?

Заплановані зміни включають кілька ключових напрямків:

Податки для цифрових заробітчан : Уряд має намір запровадити нові податки для осіб, що заробляють через популярні онлайн-платформи, такі як OLX, Prom.ua та інші. Це крок до оподаткування так званої "цифрової економіки" та тіньових доходів, які наразі важко відстежити.

Посилення контролю за банківськими рахунками : Планується надати податковій службі можливість отримувати інформацію про рух коштів на банківських рахунках платників податків без рішення суду. Це значно розширить можливості податківців щодо контролю за доходами громадян.

Звітність від цифрових платформ: Оператори цифрових платформ будуть зобов'язані передавати податковій службі звітність про доходи своїх користувачів. Це дозволить автоматизувати процес виявлення неоподаткованих доходів і спростити адміністрування нових податків.

Мета змін – зменшення дефіциту бюджету

Основним мотивом цих нововведень є зменшення значного дефіциту державного бюджету України, який посилився в умовах війни. За словами представників уряду, ці заходи допоможуть збільшити надходження до бюджету та забезпечити його стабільність.

Варто зазначити, що наразі підвищення існуючих податків не планується. Уряд зосереджується на розширенні податкової бази та покращенні адміністрування, щоб залучити кошти з джерел, які раніше були поза податковим полем.

Ці ініціативи є частиною довгострокової стратегії уряду щодо зміцнення фінансової стабільності країни та адаптації податкової системи до реалій сучасної економіки.

Раніше стало відомо, хто з українців має платити податки з грошових переказів.