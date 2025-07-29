Білорусь активно нарощує потужності свого оборонного виробництва, що викликано значним попитом з боку російського військово-промислового комплексу. На тлі жорстких західних санкцій, які істотно обмежили доступ Москви до критично важливих компонентів озброєнь, Білорусь стає ключовою альтернативою. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

Що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження масштабних західних санкцій, виробництво російських озброєнь зіткнулося з серйозними труднощами, пов'язаними як з логістичними перешкодами, так і з обмеженим доступом до західних технологій. За даними СЗР, Москва активно шукає альтернативні джерела постачання компонентів для свого ВПК, оскільки традиційні шляхи стали дорожчими, тривалішими та менш ефективними.

Саме ця потреба призвела до різкого зростання попиту на білоруські оборонні технології, на що Мінськ реагує прискореними темпами. "Уряд Білорусі пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою", – йдеться у повідомленні СЗР.

Проєкти з військовим потенціалом отримали найвищий пріоритет в інноваційній стратегії країни. Це значна зміна, оскільки раніше Білорусь зосереджувалася переважно на цивільних галузях, таких як агротехніка та фармацевтика. Хоча реалізація багатьох цивільних інновацій розписана на роки вперед, інвестиції у ВПК набули надстрокового характеру. Більшість об'єктів, пов'язаних з армією, мають бути збудовані та введені в експлуатацію протягом року-півтора.

Приклади прискореного виробництва

Служба зовнішньої розвідки наводить кілька конкретних прикладів цієї тенденції:

Завод із виробництва композитних елементів для БпЛА: Цей проєкт, створений на базі НПЦ багатоцільових безпілотних комплексів, був заморожений у 2020 році, але відновлений після початку повномасштабної війни. До кінця 2024 року підприємство було збудоване та оснащене, у лютому 2025 року його запустили, а вже у березні воно вийшло на повну потужність.

"Зеніт-БелОМО": На цьому підприємстві розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів, орієнтованих на внутрішній ринок та партнерів із країн СНД. Запуск ліній заплановано на серпень 2025 року, а до кінця року завод має працювати на повну потужність.

"Інтеграл": На цьому підприємстві триває розширення виробничих потужностей для випуску електроніки подвійного призначення. Зокрема, йдеться про мікросхеми, які РФ може використовувати для систем наведення в ракетах Х-101. Новий цех мають ввести в експлуатацію у грудні 2025 року, а у 2026 році – довести до номінального рівня виробництва.

Таким чином, Білорусь дедалі більше інтегрується в російську оборонну промисловість, стаючи важливим постачальником технологій та компонентів, необхідних для підтримки військових зусиль Москви в умовах західних санкцій.