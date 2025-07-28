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Кінець газової залежності: ЄС переходить на американські енергоносії

Кінець газової залежності: ЄС переходить на американські енергоносії

Європейський Союз у межах нового торгового договору з США планує поступово відмовитися від імпорту російських енергоресурсів, замінивши їх американськими постачаннями. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Закупівля енергетичної продукції США диверсифікує наші джерела і сприятиме енергетичній безпеці Європи. Ми замінимо російський газ і нафту великими закупівлями американського скрапленого природного газу, нафти і ядерного палива», — наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона визнала, що газ і нафта з Росії все ще надходять на європейський ринок, однак підкреслила: «Ми більше цього не хочемо».

«Ми прагнемо повністю позбутися російського викопного палива. Тому вітаємо закупівлю більш доступного і кращого СПГ у Сполучених Штатів», — заявила президент Єврокомісії.

За її словами, процес повного переходу може тривати від двох до трьох років.

 

 

Теги:

ядерне паливоУрсула фон дер Ляєнвідмова від російського газуамериканський газ для ЄСторгова угода ЄС-США
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