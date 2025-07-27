Рекордні +50,5°C та руйнівні пожежі охопили Туреччину

Туреччина потерпає від безпрецедентної спеки, яка призвела до рекордних температур та масштабних лісових пожеж, що охопили значну частину країни. За повідомленнями місцевих ЗМІ, стовпчик термометра сягнув небувалих для Європи +50,5°C.

Екстремальні погодні умови спричинили масштабні загоряння, які почалися у східній частині провінції Анталья. Вогонь швидко поширюється, загрожуючи населеним пунктам. Зокрема, полум'я вже дісталося житлових районів у місті Бурса, викликаючи значне занепокоєння серед місцевого населення.

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, готуючись до боротьби з вогнем упродовж усієї ночі. До гасіння пожеж залучено авіацію та десятки пожежних розрахунків, які намагаються локалізувати осередки займання та запобігти подальшому поширенню вогню. Ситуація залишається вкрай напруженою, і влада закликає громадян до максимальної обережності та дотримання всіх рекомендацій.