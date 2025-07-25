Медики назвали прості звички, які захистять від атеросклерозу

Здорові звички, такі як відмова від куріння, фізичні вправи та збалансоване харчування, можуть зменшити ризик утворення бляшок у сонній артерії та захистити здоров'я судин.

Дослідницька група, до складу якої входили експерти з лікарні Фувай у Китаї, досліджувала вплив чотирьох різних факторів способу життя на розвиток бляшок у сонній артерії. Результати опубліковані в журналі « BMC Public Health ».

Оглянуто понад 43 000 учасників

Для аналізу дослідники оцінили дані 43 651 дорослого з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Особи з раніше діагностованими бляшками або серцево-судинними захворюваннями були виключені.

Учасники перебували під медичним наглядом в середньому 1,74 року, протягом яких їм проводили повторні ультразвукові дослідження сонної артерії, повідомляє команда дослідників. Основна увага приділялася впливу відмови від куріння, помірного вживання алкоголю , регулярної фізичної активності та здорового харчування.

Менше відкладень в артеріях

Результати показують, що всі чотири досліджені моделі поведінки значно знизили ризик утворення нового зубного нальоту. Ефект був особливо виражений у учасників, які не курили, та у тих, хто дотримувався здорового харчування, пояснюють дослідники.

Учасники, які впровадили всі чотири досліджувані фактори способу життя, знизили ризик утворення бляшок на 36 відсотків, а також відтермінували їх початок в середньому на 16 відсотків, продовжили експерти. Ефект був особливо вираженим у людей з високим серцево-судинним ризиком.

Таким чином, дослідження надає кількісні докази захисного ефекту здорового способу життя проти судинних захворювань та підкреслює важливість профілактики. Раннє вжиття заходів може не тільки запобігти атеросклерозу , але й уповільнити його прогресування.

Таким чином, виникнення артеріосклерозу не є неминучим явищем, на нього можна вплинути простими засобами. Поєднання відмови від куріння, регулярних фізичних вправ , помірного вживання алкоголю та здорового харчування може не тільки значно знизити ризик, але й значно уповільнити процес захворювання.