Медики назвали прості звички, які захистять від атеросклерозу

Здорові звички, такі як відмова від куріння, фізичні вправи та збалансоване харчування, можуть зменшити ризик утворення бляшок у сонній артерії та захистити здоров'я судин.
Дослідницька група, до складу якої входили експерти з лікарні Фувай у Китаї, досліджувала вплив чотирьох різних факторів способу життя на розвиток бляшок у сонній артерії. Результати опубліковані в журналі « BMC Public Health ».
Оглянуто понад 43 000 учасників
Для аналізу дослідники оцінили дані 43 651 дорослого з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Особи з раніше діагностованими бляшками або серцево-судинними захворюваннями були виключені.
Учасники перебували під медичним наглядом в середньому 1,74 року, протягом яких їм проводили повторні ультразвукові дослідження сонної артерії, повідомляє команда дослідників. Основна увага приділялася впливу відмови від куріння, помірного вживання алкоголю , регулярної фізичної активності та здорового харчування.
Менше відкладень в артеріях
Результати показують, що всі чотири досліджені моделі поведінки значно знизили ризик утворення нового зубного нальоту. Ефект був особливо виражений у учасників, які не курили, та у тих, хто дотримувався здорового харчування, пояснюють дослідники.
Таким чином, дослідження надає кількісні докази захисного ефекту здорового способу життя проти судинних захворювань та підкреслює важливість профілактики. Раннє вжиття заходів може не тільки запобігти атеросклерозу , але й уповільнити його прогресування.
Таким чином, виникнення артеріосклерозу не є неминучим явищем, на нього можна вплинути простими засобами. Поєднання відмови від куріння, регулярних фізичних вправ , помірного вживання алкоголю та здорового харчування може не тільки значно знизити ризик, але й значно уповільнити процес захворювання.Автор: Галина Роюк