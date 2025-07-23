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Здоров'я

За тиждень спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовані в трьох областях України

За тиждень спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовані в трьох областях України

Спалахи гострих кишкових інфекцій були зафіксовані з 14 до 20 липня в трьох областях, захворіли 70 осіб, як також 19 дітей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, спалахи, зокрема, були зафіксовані в Запорізькій, Івано-Франківській та у Львівській областях.

Всі недужі отримали необхідну медичну допомогу в лікарнях.

МОЗ нагадує, що кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає влітку. Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця. Збудники кишкових інфекцій найчастіше містяться в сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах. Ризики інфікування зростають під час порушення умов зберігання таких продуктів (при недотриманні температурного режиму, строків придатності або правил транспортування).

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МОЗінфекціякишкова інфекція
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