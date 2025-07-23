﻿
Здоров'я

Жінка привезла з відпочинку в Індії до Рівного тропічну малярію

Жінка привезла з відпочинку в Індії до Рівного тропічну малярію

У Рівному зафіксували перший у 2025 році випадок завізної тропічної малярії. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з подорожі до Індії. 

Перші симптоми проявилися приблизно через два тижні після її повернення. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Пацієнтка звернулася до сімейного лікаря з ознаками гострої інфекції, де її госпіталізували до інфекційного відділення Центральної міської лікарні Рівного. Медики встановили діагноз: малярія, спричинена збудником Plasmodium falciparum – найнебезпечнішою формою малярії, поширеною в тропічних країнах.

Останній подібний випадок на Рівненщині фіксували у 2022 році. У зв’язку з цим Центр контролю та профілактики хвороб розпочав профілактичні заходи: ентомологічне обстеження територій, встановлення меж можливого осередку та визначення кола контактних осіб.

Фахівці закликають мешканців, які нещодавно подорожували до тропічних країн і відчувають симптоми, схожі на застуду – підвищену температуру, озноб, рясне потовиділення, головний біль, біль у м’язах і втому – негайно звертатися до лікаря.

 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

РівнеІндіятропічна малярія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Росія перекинула на південь України новий полк з Чечні
Головне 23.07.2025 10:55:06
Росія перекинула на південь України новий полк з Чечні
Читати
Небезпечний вірус шириться світом: 5,6 млрд людей у зоні ризику
Здоров'я 23.07.2025 10:31:38
Небезпечний вірус шириться світом: 5,6 млрд людей у зоні ризику
Читати
"Розворот Трампа щодо України — цинізм і двозначність", — ЗМІ
Головне 23.07.2025 10:06:01
"Розворот Трампа щодо України — цинізм і двозначність", — ЗМІ
Читати

Популярнi статтi