Валерій Дубіль: Ініціюємо додаткове фінансування лікування хворих на серцеву і легеневу недостатність

Перший заступник голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації Валерій Дубіль разом з іншими народними депутатами пропонує направити 96 млн грн на лікування пацієнтів із серцевою і легеневою недостатністю та іншими важкими захворюваннями.

Мова йде про фінансування високотехнологічних методів лікування, таких як екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕКМО), гемоімуносорбція, плазмофільтрація, плазмообмін та інші види аферезу, що часто є єдиною можливістю врятувати життя людям із тяжкими станами або після трансплантацій.

«Сучасна кардіохірургія й інтенсивна терапія напряму залежать від можливості застосування саме цих методик. Вони є обов’язковими для лікування понад 70 захворювань — зокрема у разі відторгнення трансплантованих органів, тяжких порушень ліпідного обміну, ниркової недостатності, сепсису та інших критичних станів», - наголосив заступник голови партії "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Згідно з пропозицією для врахування у змінах до Держбюджету на 2025 рік, ці 96 мільйонів мають бути направлені безпосередньо до Інституту серця МОЗ України. Саме цей медзаклад має провідний досвід у впровадженні таких методик, має обладнання і фахівців, та працює на рівні найкращих клінік ЄС і США. Поправка передбачає перерозподіл коштів у межах бюджетних програм МОЗ — і не потребує додаткових витрат із державної скарбниці.

«Мова йде не про розширення витрат, а про пріоритет уже наявних можливостей для тих, хто нині на межі життя. Ми не можемо дозволити, щоб важкохворі були поза увагою держави», — зазначив Валерій Дубіль. Також він наголосив, що необхідно зберегти всі можливості для надання сучасної медичної допомоги – навіть в умовах війни.

«У бюджеті мають бути закладені кошти не на виживання, а на гідне лікування українців», – резюмував народний депутат.

Нагадаємо, парламентська фракція «Батьківщина» послідовно бореться за розвиток трансплантології, за сучасні протоколи лікування і за збереження життя навіть у найскладніших випадках.