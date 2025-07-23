Ворог тисне на трьох напрямках: ситуація загострюється

Російські війська здійснили нові просування на окремих ділянках фронту, зокрема на півночі Сумської області, у напрямку міста Лиман на Донеччині, а також у Покровському районі, йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сумщина

Згідно з геолокаційними матеріалами, зафіксовано просування російських підрозділів у районі населеного пункту Ворачине на півночі області. Водночас інформація про повний контроль над селом наразі не підтверджена.

Лиманський напрямок

У районі Лимана ворог активізував наступальні дії. Аналітики ISW повідомляють про захоплення села Липове та подальше просування росіян на південний захід.

Покровський напрямок

Російські війська вели бойові дії біля населених пунктів Звирове, Піщане, Разине, а також поблизу самого Покровська. Проте українські Сили оборони, за даними ISW, утримують ключові позиції та контролюють ситуацію на цій ділянці фронту.

Часів Яр і Диліївка

ISW також зафіксувало локальні просування російських військ поблизу Часового Яру та району Попового Яру. У той же час українські сили мали певний тактичний успіх в околицях Диліївки.

Південь

На запорізькому напрямку РФ просунулася на північний схід від Малої Токмачки. У Херсонській області окупанти намагалися атакувати, однак, за оцінками аналітиків, безрезультатно.