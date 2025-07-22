Полк «Скала» повідомляє про ліквідацію двох батальйонів росіян на Курщині та створення буферної зони

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скала» провели успішну наступальну операцію в Курській області, під час якої, за їхніми повідомленнями, ліквідували близько двох батальйонів російської армії. Про це йдеться в заяві 425-го ОШП, опублікованій на їхніх ресурсах.

Згідно з інформацією від полку, штурмові групи та розвідники здійснили зачистку населеного пункту та урочища Новий путь. Ця територія слугувала значним російським опорним пунктом, що містив десятки бліндажів, вогневих точок, а також був захищений бетонними та мінними загородженнями.

Українські військові діяли невеликими групами. Операція розпочалася з перетину кордону бійцями мотоциклетної роти, яким завдяки високій мобільності вдалося швидко проникнути на територію Курщини та закріпитися. Після цього до них приєдналися піхотні штурмові групи, які одразу зайняли траншеї в південній частині урочища, використовуючи їх як опорний пункт. За даними військових, в районі урочища Новий путь перебувало приблизно рота російських піхотинців.

Російські сили неодноразово намагалися вибити українських військових, залучаючи резерви. Проте українським штурмовикам надавала підтримку розвідувальна група, яка перебувала в тилу росіян, за три кілометри від держкордону. Ця позиція, відома як «Руля», дозволяла розвідникам попереджати про пересування ворожої піхоти. Розвідники перебували в тилу противника протягом півтора місяця.

«Нам все доставляли дронами: їжу, воду, батарейки для рації. Найскладніше було вийти з російського тилу. Кілька разів натрапляли на пости росіян, доводилося відходити. Старші проробляли операцію, щоб полегшити нам завдання», – розповів один із розвідників 425-го ОШП.

Для утримання позицій на Курщині українських військових постійно підтримувала артилерія, міномети та ударні дрони, які знищували російські бліндажі та укриття. Одночасно на Курщину прибували нові групи українських штурмовиків, які розширювали зону контролю.

За місяць боїв за населений пункт та урочище Новий путь російські втрати, за оцінками української сторони, склали близько двох батальйонів піхотинців.

«Одночасно полк “Скала” проводив операції в районі населених пунктів Краснооктяберське та урочищ Комсомольське та Обод. В результаті вдалося суттєво поповнити обмінний фонд, а також зробити крок на шляху до створення буферної зони на території ворога», – додали у 425-му ОШП.