Які хвороби успадковуються від матері: лікарі назвали найпоширеніші

Якщо ви шукаєте причини певного захворювання і заходите в глухий кут, можливо, йдеться про генетичну схильність. Лікарі стверджують, що існує низка проблем зі здоров’ям, які найчастіше успадковуються від матері.

Діти отримують від батьків не лише певні риси характеру, розріз очей чи ямочку на щоці. Іноді неприємним спадком можуть бути й захворювання. Однак, знаючи, які з них передаються найчастіше, легше вести боротьбу за здоров’я.

Захворювання, що передаються по материнській лінії

Ревматоїдний артрит: Це аутоімунне захворювання, що вражає суглоби. Вчені припускають, що воно може бути поєднанням спадкових факторів та впливу навколишнього середовища.

Рак молочної залози та яєчників: Одним з найвідоміших прикладів такої спадковості є історія голлівудської зірки Анджеліни Джолі. Вона видалила яєчники та зробила мастектомію після виявлення мутації в гені, відповідальному за ці захворювання, від яких померли її мати та бабуся. Хоча ризик не означає стовідсоткової ймовірності розвитку хвороби, ця мутація значно підвищує його.

Глаукома: Це захворювання очей значно частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Генетичні мутації, що викликають глаукому, можуть передаватися у спадок.

Безсоння: Дослідження показали, що на хронічні розлади сну впливають не лише психологічні фактори, а й гени, успадковані по жіночій лінії.

Мігрень: Жінки страждають від мігрені в три рази частіше, ніж чоловіки. Вчені виявили, що схильність до інтенсивного головного болю може бути "відгомоном" того, що довелося переживати матері.

Передчасне старіння: Вчені виявили набір генів, які відповідають за те, як довго людині вдається зберігати молодість. Ці гени можуть передаватися з покоління в покоління по материнській лінії.

Хвороба Альцгеймера: Хоча це не є суто генетичним захворюванням, генетичний фактор відіграє важливу роль у її розвитку. Мутація в деяких генах може збільшувати ризик цієї форми деменції, яка частіше зустрічається у жінок.

Знання про ці генетичні схильності може допомогти у ранній діагностиці та профілактиці, що є ключовим для ефективної боротьби з хворобами.