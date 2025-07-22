﻿
Здоров'я

Які хвороби успадковуються від матері: лікарі назвали найпоширеніші

Які хвороби успадковуються від матері: лікарі назвали найпоширеніші

Якщо ви шукаєте причини певного захворювання і заходите в глухий кут, можливо, йдеться про генетичну схильність. Лікарі стверджують, що існує низка проблем зі здоров’ям, які найчастіше успадковуються від матері.

Діти отримують від батьків не лише певні риси характеру, розріз очей чи ямочку на щоці. Іноді неприємним спадком можуть бути й захворювання. Однак, знаючи, які з них передаються найчастіше, легше вести боротьбу за здоров’я.

Захворювання, що передаються по материнській лінії

 

  • Ревматоїдний артрит: Це аутоімунне захворювання, що вражає суглоби. Вчені припускають, що воно може бути поєднанням спадкових факторів та впливу навколишнього середовища.

  • Рак молочної залози та яєчників: Одним з найвідоміших прикладів такої спадковості є історія голлівудської зірки Анджеліни Джолі. Вона видалила яєчники та зробила мастектомію після виявлення мутації в гені, відповідальному за ці захворювання, від яких померли її мати та бабуся. Хоча ризик не означає стовідсоткової ймовірності розвитку хвороби, ця мутація значно підвищує його.

  • Глаукома: Це захворювання очей значно частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Генетичні мутації, що викликають глаукому, можуть передаватися у спадок.

  • Безсоння: Дослідження показали, що на хронічні розлади сну впливають не лише психологічні фактори, а й гени, успадковані по жіночій лінії.

  • Мігрень: Жінки страждають від мігрені в три рази частіше, ніж чоловіки. Вчені виявили, що схильність до інтенсивного головного болю може бути "відгомоном" того, що довелося переживати матері.

  • Передчасне старіння: Вчені виявили набір генів, які відповідають за те, як довго людині вдається зберігати молодість. Ці гени можуть передаватися з покоління в покоління по материнській лінії.

  • Хвороба Альцгеймера: Хоча це не є суто генетичним захворюванням, генетичний фактор відіграє важливу роль у її розвитку. Мутація в деяких генах може збільшувати ризик цієї форми деменції, яка частіше зустрічається у жінок.

Знання про ці генетичні схильності може допомогти у ранній діагностиці та профілактиці, що є ключовим для ефективної боротьби з хворобами.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

хворобиспадковістьмати
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 22 липня: спека та дощі з грозами
Суспiльство 22.07.2025 06:58:10
Погода 22 липня: спека та дощі з грозами
Читати
ШІ допоміг перетворити отруту на потужні антибіотики: деталі
Здоров'я 22.07.2025 00:02:50
ШІ допоміг перетворити отруту на потужні антибіотики: деталі
Читати
Гарвард позивається до адміністрації Трампа через скорочення фінансування
Свiт 21.07.2025 23:47:09
Гарвард позивається до адміністрації Трампа через скорочення фінансування
Читати

Популярнi статтi