Окупанти просунулися відразу на кількох напрямках

Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити нові українські території й продовжують наступальні дії відразу на кількох напрямках фронту. Про це повідомляється у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За оцінкою аналітиків, за останню добу підтверджене просування росіян зафіксовано на чотирьох напрямках:
Північ Сумської області — обидві сторони нещодавно просунулися в прикордонних районах.
Часів Яр — геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська просунулися в західній частині населеного пункту Біла Гора, що розташований на південь від Часового Яру.
Торецький напрямок — окупанти незначно просунулися на схід від селища Русин Яр, що на північний захід від Торецька.
Південь від Покровська — зафіксоване просування ворога.
Водночас на інших ділянках фронту активні бойові дії тривають без змін лінії фронту:
У Курській області тривають бої, але лінія фронту залишається стабільною.
На півночі Харківської області та в районах Великого Бурлука, Куп’янська й Борової — росіяни атакували, але просунутися не змогли.
Також без підтвердженого прогресу — Лиманський, Сіверський, Новопавлівський, Гуляйпільський, Запорізький та Херсонський напрямки.