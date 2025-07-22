Окупанти просунулися відразу на кількох напрямках

Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити нові українські території й продовжують наступальні дії відразу на кількох напрямках фронту. Про це повідомляється у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, за останню добу підтверджене просування росіян зафіксовано на чотирьох напрямках:

Північ Сумської області — обидві сторони нещодавно просунулися в прикордонних районах.

Часів Яр — геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська просунулися в західній частині населеного пункту Біла Гора, що розташований на південь від Часового Яру.

Торецький напрямок — окупанти незначно просунулися на схід від селища Русин Яр, що на північний захід від Торецька.

Південь від Покровська — зафіксоване просування ворога.

Водночас на інших ділянках фронту активні бойові дії тривають без змін лінії фронту:

У Курській області тривають бої, але лінія фронту залишається стабільною.

На півночі Харківської області та в районах Великого Бурлука, Куп’янська й Борової — росіяни атакували, але просунутися не змогли.

Також без підтвердженого прогресу — Лиманський, Сіверський, Новопавлівський, Гуляйпільський, Запорізький та Херсонський напрямки.