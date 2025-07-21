Реформа фармацевтичного ринку: ціни на популярні імпортні ліки падають, на деякі майже вдвічі, – МОЗ

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив про перші результати реформи фармацевтичного ринку: завдяки Національному каталогу цін вже вдалося досягти зниження вартості багатьох популярних препаратів, зокрема імпортних.

За словами міністра, завершено перший етап реформи — декларування оптово-відпускних цін на препарати з Національного переліку для лікування найпоширеніших захворювань, на сьогодні каталог уже включає понад 2 700 позицій.

На сьогодні тербізил (протигрибковий крем) подешевшав майже вдвічі: з 309,46 грн до 161,21 грн, краплі від нежитю евкабал – на 41%: з 135,90 грн до 80,17 грн.

А ціна на нормодипін (препарат для контролю гіпертонії та ішемічної хвороби серця) впала на 40%: з 572 до 351 грн.

Таким чином, завдяки новій системі регулювання цін, домовленостям із виробниками та обмеженню аптечних націнок лише за три місяці поточного року українці заощадили понад 832 млн грн.

Міністр також нагадав, що частину препаратів можна отримати безоплатно або з частковою доплатою в межах програми Доступні ліки, а для жителів віддалених районів і прифронтових громад працюють мобільні аптечні пункти та сервіс безкоштовної доставки ліків від Укрпошти.

— Зміна цін в аптеках відбувається поступово: старі партії можуть продаватися за попередніми цінами, але не довше ніж чотири місяці. Це необхідно, щоб уникнути дефіциту ліків. Нові постачання надходять уже за задекларованими цінами. Якщо бачите “стару” ціну, зверніть увагу на дату виробництва партії, — зазначив Ляшко.

МОЗ продовжує працювати над розширенням каталогу, включенням рецептурних і безрецептурних препаратів, а також над регулярною верифікацією даних.