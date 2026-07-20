Підозрюваних у реєстрації Starlink для окупантів взяли під варту

У чотирьох областях України правоохоронці викрили учасників схеми, які за винагороду реєстрували та верифікували супутникові термінали Starlink для подальшого використання російськими військовими. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані через Telegram контактували з представниками російських спецслужб або їхніми посередниками, які оплачували реєстрацію обладнання. Фігуранти оформлювали термінали на себе або на знайомих і родичів, після чого передавали дані кураторам. Після верифікації обладнання ставало доступним для використання окупаційними військами.

У Києві, за інформацією прокуратури, двоє чоловіків за 100 доларів за кожен пристрій зареєстрували щонайменше 67 терміналів. Частина з них працювала на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, забезпечуючи зв'язок і координацію дій російських військових.

У Житомирі 33-річна жінка зареєструвала Starlink за винагороду у 2 тисячі гривень, а згодом залучила ще трьох осіб для оформлення інших терміналів.

На Миколаївщині викрили 19-річного студента, який уже зареєстрував один термінал на своє ім'я та, за версією слідства, планував оформити ще кілька через знайомих.

Окремо на Кіровоградщині до суду вже скерували обвинувальний акт щодо військовослужбовця. За даними слідства, він за винагороду реєстрував термінали Starlink на себе, родичів і знайомих, усвідомлюючи, що вони можуть використовуватися збройними силами РФ.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Незаконно зареєстровані термінали заблоковано.