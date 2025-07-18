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Технології

Сеул планує створити базу на Місяці до 2045 року

Сеул планує створити базу на Місяці до 2045 року

Південна Корея планує побудувати місячну базу до 2045 року. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на нову дорожню карту дослідження космосу від KASA.

Зазначається, що Корейське управління аерокосмічних досліджень (KASA) представило останнє бачення країни щодо дослідження космосу під час публічних слухань у Національному дослідницькому фонді Кореї.

Дорожня карта класифікує дослідницькі зони на навколоземну орбіту, Місяць, геліосферу та глибокий космос, а також окреслює п'ять основних місій.

Повідомляється, що головні місії становлять: дослідження низької навколоземної орбіти та мікрогравітації, дослідження Місяця, а також місії, пов'язані з Сонцем та вивченням космосу.

У галузі дослідження Місяця KASA заявила, що прагне розробити незалежні технології посадки та мобільності, використовувати місячні ресурси та будувати інфраструктуру для економічної діяльності.

До 2040 року планується розробити місячний посадковий модуль наступного покоління для логістики з метою створення місячної бази до 2045 року.

Зазначається, що для дослідження сонячної енергії та геліосфери, дорожня карта передбачає розробку зондів для моніторингу сонячної активності та підвищення безпеки космосу.

KASA також передбачає місію з розгортання супутника для спостереження за Сонцем у так званій точці Лагранжа L4, де гравітаційні сили Сонця та Землі збалансовані, до 2035 року.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МісяцьПівденна Кореядослідження космосу
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