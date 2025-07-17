Російські виконавці мають стати токсичними для Європи: Диригент Гергієв за підтримку Кремля має потрапити до пакету санкцій ЄС

Заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос прокоментував для видання Politico Europe запланований на 27 липня виступ російського диригента Валерія Гергієва на одному з фестивалів Італії, повідомляє МКСК.

«Європейські сцени не мають ставати простором для виступів російських виконавців, чия діяльність підтримується російською державою і слугує виправданням воєнних злочинів російської армії в Україні та інших країнах світу», – наголосив Наджос.

Він нагадав, що з 2022 року в Україні застосовані санкції до Гергієва.

«Надалі потрібно докласти зусиль, аби ця особа була внесена до чергового, 18-го пакету санкцій ЄС», – підкреслив заступник міністра.

З 55 представників російських музеїв, кримських музеїв, керівників російського міністерства культури, які з березня цього року перебувають під санкціями, дві особи включені до 17-го санкційного пакета ЄС.

Відтак, приклади успішної координації санкційної політики існують і можна очікувати на їхнє повторення.

Наджос також висловив вдячність міністру культури Італії Алессандро Джулі за чітку оцінку виступу Гергієва як прояву російської пропаганди та за увагу до цієї теми під час зустрічі з міністром культури та стратегічних комунікацій Миколою Точицьким у Римі під час Конференції з відновлення України.

Важливим кроком для спільної протидії російським підривним впливам в Європі є також позиція віцепрезидентки Європарламенту Піні Печерно, яка публічно звернула увагу до цієї проблеми, зокрема вказала на неприпустимість фінансування російських виконавців коштом програм та фондів ЄС.