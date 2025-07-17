Пожежа у гіпермаркеті Ель-Кута, 69 людей загинули

Масштабна пожежа, що спалахнула нещодавно в одному з торгівельних центрів на півдні Іраку, призвела до загибелі 69 людей, ще 11 вважаються зниклими вважаються безвісті. Пожежа у гіпермаркеті Ель-Кута, повідомляє Reuters.

У місті Ель-Кут, що на півдні Іраку, сталася масштабна трагедія: ввечері 16 липня в гіпермаркеті спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 64 людей, десятки інших отримали травми.

За даними поліції, вогонь виник на поверсі, де продають парфумерію та косметику.

Займання почалося раптово — свідки повідомили про вибух та вогонь, який миттєво охопив будівлю, відкриту лише п’ять днів тому.

Рятувальні служби прибули оперативно, але через ймовірну несправність протипожежної системи полум’я вдалося локалізувати лише через кілька годин.

Багато людей не встигли вийти і загинули, опинившись заблокованими всередині.

– Пожежа заблокувала багатьох людей, які відчайдушно намагалися знайти вихід, – розповів чоловік, який зайшов до приміщення після того, як вогонь вщух.

Частина конструкцій обвалилася,але пошукові роботи тривають — під завалами можуть залишатися зниклі безвісті.

Наразі відомо, що загинуло 69 людей, у лікарнях перебувають десятки постраждалих з опіками та отруєннями чадним газом.

Влада оголосила в місті триденну жалобу, розпочато офіційне розслідування, на власника будівлі та адміністрації ТЦ подано позови.