Витік особистих даних афганців коштував уряду Великої Британії сотень мільйонів фунтів стерлінгів

Уряд Великої Британії таємно запустив багатомільярдну програму переселення тисяч афганців після того, як витік їхніх особистих даних поставив їх під загрозу репресій із боку талібів. Про це стало відомо 15 липня, коли Високий суд Лондона зняв заборону на розголошення інформації.

У лютому 2022 року британський військовий чиновник в електронній пошті випадково розкрив особисті дані тисяч афганців, які подали заявки на переїзд до Великої Британії після захоплення влади в Афганістані талібами у 2021 році. За даними Financial Times, йшлося приблизно про 25 тисяч людей, BBC News і The Guardian пишуть, що їх було майже 19 тисяч. Про витік стало відомо лише в серпні 2023 року.

Тоді уряд, прем’єром якого був Ріші Сунак, запустив секретну програму вивезення афганців до Великої Британії під назвою «Афганський маршрут переселення». За оцінками уряду, як пише FT, під загрозою опинилися близько 100 тисяч людей, включно з членами родин афганців.

Уся програма переселення, як пише FT, оцінювалася в сім мільярдів фунтів (близько 8,3 мільярда євро), хоча представник міністерства оборони назвав цю суму застарілою. BBC News пише, що фактично програма вже коштувала 400 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 470 мільйонів євро) і вимагатиме ще такої ж або дещо більшої суми.

Уряд домігся судової заборони на розголошення факту витоку та переселення афганців. До 15 липня, коли заборона була знята, подробиці цієї справи не були відомі.

За даними газети The Times, до Великої Британії були переселені 18 з половиною тисяч людей, а також члени їхніх родин. Найближчими тижнями до Великої Британії прибудуть ще близько 5400 афганців, які вже отримали запрошення. За оцінкою британського міністерства оборони, 600 афганців, згаданих у витоку, а також 1800 членів їхніх сімей усе ще перебувають в Афганістані, пише ВВС News. Відомство відмовилося повідомити, скільки людей могли бути заарештовані або вбиті внаслідок витоку даних.