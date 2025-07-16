Матір Героя України заявила, що слідчі ДБР довели її до стресу й вона потрапила на стаціонарне лікування

В квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, слідчі ДБР провели обшуки. Вони повязані з справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це Суспільному розповіла мама пілота Лілія Авер'янова. За її словами, слідчі прийшли з обшуками до квартири "Джуса" в Харкові 11 липня.

"Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити знявши капелюха. Вони (слідчі) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла", — розповіла Лілія Авер'янова.

На момент дзвінка жінка перебувала в Києві. Вона розповіла, що "ледве їх зупинила", аби правоохоронці нічого не пошкодили, бо якщо вони поламали двері, каже Лілія, то "це був би міжнародний скандал". Ключі від квартири мала сусідка. Вона й відкрила двері.

"Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири", — зазначає Лілія Авер'янова.

Мама "Джуса" розповідає, що зацікавлена, аби квартира не пустувала. Там часто залишаються друзі, які приїхали в Харків по роботі і треба переночувати. Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна. Вона хотіла, аби за квартирою хтось доглядав.

"В місті багато прильотів, були випадки роз'єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації і треба, щоб хтось був "на підхваті". І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері", — розповіла мати "Джуса".

За її словами, представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави. Вона наказала не чіпати її особисті речі та її сина.

"Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку "шану" і "турботу" тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу — ганьба", — сказала нам у коментарі пані Лілія.

Суспільне звернулось за коментарем в ДБР — відповіли, що інформацію уточнюють.

11 липня стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру громадському активісту та керівнику ГО Центр протидії корупції Віталія Шабініна через нібито ухилення від військової служби та шахрайство. У ДБР наголошують, що підозра не повʼязана з його професійною діяльністю.

За даними Державного бюро розслідувань, підозрюваний мобілізувався у 2022 році, але упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також активіст нібито під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

Також 11 липня стало відомо, що ДБР проводить обшуки у будинку Шабуніна, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу. У нього також забрали телефон. У ЦПК заявили, що підозра та обшуки у голови ЦПК Віталія Шабуніна є "свавіллям та політичною розправою".

Сам Шабунін також прокоментував обшуки та підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві, яку оголосили співробітники ДБР. Він заявив, що таким чином президент Володимир Зеленський "хоче показати всім, що, якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно".

14 липня стало відомо, що наразі Шабунін перебуває у Києві. Йому вручили низку повісток на допити до Державного бюро розслідувань, за якими він зобов’язаний з’явитися. Через це він поки не може повернутися до місця служби.

15 липня Печерський суд Києва обрав йому запобіжний — у вигляді особистого зобовʼязання діятиме до 20 серпня. Шабунін також не має права покидати місцеположення його військової частини у Харківській області. Окрім того, він має утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі, не відвідувати події НАЗК та здати на зберігання закордонний паспорт.

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