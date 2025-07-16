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Уряд Шмигаля йде у відставку: Верховна Рада підтримала постанову

Уряд Шмигаля йде у відставку: Верховна Рада підтримала постанову

Верховна Рада України 16 липня 2025 року підтримала постанову про відставку уряду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат, "проти" не було жодного голосу.

Відставці передувало прохання самого Дениса Шмигаля, яке він подав до парламенту напередодні. У своїй заяві прем'єр-міністр подякував українським військовим, Президенту Володимиру Зеленському та "всій команді за невтомну працю задля нашої держави".

Денис Шмигаль став рекордсменом за тривалістю перебування на посаді голови уряду України, очолюючи Кабінет Міністрів понад п'ять років.

Що далі? Кадрові перестановки на горизонті

Відставка уряду Шмигаля відкриває шлях для значних кадрових змін. Президент Володимир Зеленський вже висловив намір запропонувати на посаду прем'єр-міністра першу віцепрем'єр-міністерку – міністерку економіки Юлію Свириденко.

Водночас, за неофіційною інформацією, сам Денис Шмигаль може бути призначений новим міністром оборони. Президент Зеленський раніше заявляв, що досвід Шмигаля "точно буде корисним" на цій посаді.

Ці потенційні призначення свідчать про те, що Україна стоїть на порозі серйозних переформатувань у вищому ешелоні влади, спрямованих на посилення ефективності уряду та оборонного сектору.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

кадрові змінивідставка урядуДенис Шмигаль
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