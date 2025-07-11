Україна отримає €4,8 млрд від Швейцарії: Масштабна допомога на відбудову інфраструктури

Під час Конференції з відновлення України (URC-2025) у Римі, Україна та Швейцарія уклали нову довгострокову угоду про співпрацю, яка передбачає виділення 5 мільярдів швейцарських франків (близько 4,8 мільярда євро) на відбудову української інфраструктури. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Ця масштабна підтримка розрахована до 2036 року і спрямована на відновлення критично важливих секторів. Угода визначає правові рамки для реалізації проєктів у галузях енергетики, транспорту, водопостачання, будівництва, машинобудування, а також у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям.

Фінансування здійснюватиметься через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) у межах щорічного бюджету, який затверджується швейцарським парламентом.

Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко підкреслила, що партнерство зі Швейцарією дасть змогу не лише відновити зруйновану інфраструктуру, а й створити нові робочі місця, організувати професійне навчання для українських фахівців та залучити сучасні технології до проєктів.

Важливою умовою угоди є те, що всі закупівлі відбуватимуться через публічні тендери згідно зі швейцарським законодавством, а участь у них братимуть виключно швейцарські компанії. При відборі проєктів особливу увагу приділятимуть їхньому внеску у сталий розвиток, "зелений" перехід та підвищення зайнятості в Україні.

Посол Швейцарії Жак Гербер наголосив, що ця угода є свідченням послідовної підтримки України з боку його держави та важливим внеском у європейську стабільність. Угода діятиме до 31 грудня 2036 року.