Федеральний суд у штаті Нью-Гемпшир тимчасово заблокував дію указу президента США Дональда Трампа, який скасовує автоматичне надання громадянства дітям, народженим у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Politico.

Суддя Джозеф Лаплант відклав рішення на сім днів, щоб адміністрація Трампа могла подати термінову апеляцію. Раніше Міністерство юстиції США погодилося, що указ не набуде чинності до 27 липня.

Згідно з рішенням суду, федеральним імміграційним відомствам, Держдепартаменту, Міністерству сільського господарства та центрам Medicare і Medicaid забороняється забезпечувати виконання вимог щодо громадянства за правом народження, як це передбачено указом Трампа.

Указ, підписаний Трампом 20 січня – у перший день його президентства, – передбачає, що діти, народжені в США, не вважатимуться громадянами, якщо хоча б один з батьків не є громадянином США. Значна частина юристів вважає, що цей документ суперечить 14-й поправці Конституції США.

Довідка: 14-та поправка до Конституції США гарантує громадянство всім, хто народився на території країни.