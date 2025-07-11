Середня зарплата в Україні стрімко зросла: що стоїть за цифрами

За останній рік середня заробітна плата в Україні продемонструвала значне зростання, збільшившись на 22% і досягнувши позначки у 25 000 гривень. Це свідчить про помітні зміни на ринку праці, незважаючи на виклики воєнного часу.

За даними Державної служби статистики, у 2024 році (тобто до кінця 2024 року) середня зарплата по країні становила 21 473 грн, показавши зростання на 23,1% порівняно з 2023 роком (тоді було 17 442 грн). За інформацією інших джерел, таких як Work.ua, медіанна заробітна плата на кінець 2024 року становила 20 000 грн, а на сьогоднішній день вже 25 000 грн. Це вказує на продовження позитивної динаміки.

Аналітики ринку праці та Національний банк України називають кілька ключових факторів, що сприяють підвищенню рівня заробітних плат:

Дефіцит кадрів: Триваюча мобілізація до лав Збройних Сил України, а також трудова міграція призводять до нестачі робочої сили. Роботодавці змушені конкурувати за кваліфікованих працівників, пропонуючи вищі зарплати. За деякими даними, підприємствам вдається заповнити лише близько 71% штатних посад.

Оптимізація та підвищення навантаження: Компанії, що продовжують працювати в Україні, оптимізують свій персонал, а ті, хто залишається, беруть на себе більше функцій, що компенсується підвищенням оплати праці.

Зростання в окремих галузях: Найбільш помітне зростання зарплат спостерігається у сферах з високим попитом на фахівців, таких як інформаційні технології та телекомунікації (де середня зарплата може сягати понад 50 000 грн), фінансова та страхова діяльність, а також у сфері державного управління та оборони.

Релокація бізнесу та подорожчання життя: У містах, куди релокувалося багато українців, зростає вартість життя, що також впливає на очікування працівників щодо рівня заробітної плати та стимулює роботодавців підвищувати пропозиції.

Підвищення мінімальної заробітної плати: З 1 квітня 2024 року в Україні підвищилася мінімальна заробітна плата до 8000 грн на місяць, що також впливає на загальний рівень оплати праці, особливо у низькооплачуваних секторах.

Незважаючи на інфляційні процеси, реальні заробітні плати у багатьох галузях вже перевищили довоєнні показники. Експерти прогнозують подальше зростання зарплат, хоча темпи можуть дещо сповільнюватися. Ці тенденції свідчать про адаптацію українського ринку праці до нових реалій та його поступове відновлення.