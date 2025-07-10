Чехія навчатиме українських пілотів

Чеський уряд затвердив програму навчання українських пілотів у рамках допомоги Збройним силам України. Відповідну ініціативу подала міністр оборони Яна Чернохова, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Підготовку здійснюватиме державна компанія LOM Praha, і цього року планується навчити до восьми пілотів. Програма включатиме 150 годин льотної підготовки вартістю 32 мільйони чеських крон, що фінансуватиметься з бюджету чеського Міноборони.

Навчання відбуватиметься не на бойових F-16, яких Чехія не має, а на симуляторах та дозвукових літаках L-39. Водночас українська сторона зацікавлена саме в такому форматі тренування.

«Якщо Україна хоче ефективно захищатися, їй потрібна не лише техніка, а й добре підготовлені сили. Чехія як частина "коаліції можливостей" бере на себе відповідальність», — заявила Чернохова.

Це вже не перша подібна ініціатива: Прага системно підтримує підготовку українських військових, зокрема інструкторськими місіями та поставками техніки.