Адміністрація Трампа частково відновила постачання зброї до України

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила відправку окремих видів озброєнь в Україну, зокрема артилерійських снарядів калібру 155 мм та високоточних ракет GMLRS, повідомляє Associated Press з посиланням на неназваних американських чиновників.

Поновлення поставок відбулося через тиждень після того, як міністр оборони США Піт Гегсет призупинив передачу частини озброєнь для переоцінки наявних запасів. Це рішення стало несподіванкою навіть для Білого дому, повідомляє видення.

У тимчасовому «заморожуванні» опинилися критично важливі елементи військової допомоги — ракети до систем Patriot, високоточні ракети GMLRS, ракети Hellfire, а також гаубичні снаряди.

Чи відновлено повністю передачу ракет до систем Patriot — наразі невідомо. За даними AP, такі боєприпаси оцінюються у $4 млн за одиницю й користуються високим попитом.

Снаряди калібру 155 мм, які вже прямують в Україну, залишаються одним із найважливіших ресурсів на полі бою. Кожен має довжину близько 60 см, вагу 45 кг і може вражати цілі на відстані 24–32 км залежно від системи стрільби.

«Гаубичний вогонь — ключовий компонент підтримки сухопутних операцій, адже дозволяє завдавати ударів по ворогу з безпечної відстані», — йдеться в матеріалі.