Зустріч у Римі: Зеленський провів переговори з Келлогом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом під час візиту до Рима. Про це повідомило агентство Reuters.

Як повідомляло раніше "Суспільне", переговори відбулися в межах Конференції з відновлення України, яка проходить 10–11 липня в столиці Італії.

Зеленський прибув до Рима 9 липня. У рамках візиту в нього запланована низка офіційних зустрічей. Зокрема, він уже поспілкувався з Папою Римським Левом XIV, а також планує зустрітися з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Під час розмови понтифік висловив готовність прийняти у Ватикані представників України та росії для проведення мирних переговорів. У заяві наголошується, що сторони також обговорили необхідність досягнення справедливого і стійкого миру.

Зеленський, у свою чергу, подякував Папі Леву XIV за теплий прийом і підтримку, як моральну, так і практичну. Президент також акцентував увагу на питанні повернення до України дітей, які були незаконно вивезені Росією під час війни, та підкреслив важливість цього питання.