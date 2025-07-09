Призначення Заліщук амбасадоркою до Швеції викликало різку критику в опозиції

Президент Володимир Зеленський підписав укази на призначення п’яти нових послів України у кількох країнах. Усього очікується до 20 нових призначень. Зокрема — у Швеції, Бельгії та Канаді.

Усього очікується до 20 нових призначень.

Серед них:

Ярослав Мельник — посол у Бельгії;

Світлана Заліщук — посол у Швеції;

Андрій Плахотнюк — посол у Канаді.

Наразі послом України в Канаді є Юлія Ковалів, яку призначили на посаду 9 березня 2022 року. Що їй пропонують замість посади посла, і чи пропонують взагалі щось натомість, джерело не повідомляє. Згідно із даними журналістів, 18−22 липня заплановані щорічні збори послів у Києві. Очевидно, нові призначення відбудуться до заходу.

Повідомлялося, що Володимир Зеленський уже повідомив посла України у США Оксану Маркарову про намір звільнити її з посади, проте запропонував залишитися у команді. Наразі для неї шукають нову посаду.

За даними медіа, під час перемовин з очільником Білого дому Дональдом Трампом президент розповів, що на посаду посла розглядають такі кандидатури: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров, міністр енергетики Герман Галущенко, а також віцепрем'єрка — міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Те, що Денис Шмигаль фігурує серед кандидатів, підтверджує плани Зеленського усунути його з посади прем'єр-міністра, хоча сам президент раніше це заперечував.

Призначення на посаду посла у Швеції Світлани Заліщук прокоментував журналіст і політолог Віктор Уколов:

"Овва, Світлана Заліщук призначена послом України до Швеції. Домовчалась нарешті! Жодного критичного зауваження на адресу Зеленського з 2019 року — це ж треба вміти :) Як писав Галич «а молчальники вышли в начальники, потому что молчание — золото»…

Не поважаю таких, як вона. Ніби ж так боролася з корупцією за Порошенка, а як обрали Зеленського — як заціпило! Чи корупція зникла, так якраз навпаки ж.

Ну тепер хоч має гешефт, хоч і не має дипломатичної освіти (закінчила журналістику), вона тепер Посол України в Швеції".

Нагадаємо, що Світлану Заліщук називають колишньою цивільною дружиною колишнього журналіста Сергія Лещенка. З 2011 до 2014 року вона була співзасновницею та координаторкою Руху ЧЕСНО.

Фото УНІАН