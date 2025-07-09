Під головою Міносвіти захиталося крісло

У парламенті підтвердили, що обговорюється питання відставки міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Як одного з ймовірних претендентів на цю посаду називають його чинного заступника Андрія Вітренка. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Розглядається… І інші теж. І питання заміни розглядається», — коротко заявив Бабак у відповідь на запитання про кадрові зміни в МОН. Хоча конкретних прізвищ голова комітету не назвав, підтвердження на рівні профільного парламентського комітету лише посилює чутки про можливу зміну керівництва міністерства.

Андрій Вітренко — перший заступник міністра освіти і науки. Він працює в МОН із 2020 року, короткий час виконував обов’язки міністра після відставки Сергія Шкарлета, до призначення Оксена Лісового у березні 2023-го. Відомий як менеджер, орієнтований на адміністративні процеси та впровадження цифрових інструментів.

Тема можливої відставки Лісового циркулює в політичних колах уже кілька тижнів. Нардепка Інна Совсун прямо заявляла, що Вітренко розглядається як головний кандидат на посаду міністра. А депутат Ярослав Железняк раніше зазначав, що МОН може очікувати кадрова перестановка, хоча тоді не згадував конкретних імен.

Причини можливої відставки Лісового офіційно не озвучуються. Проте, за неофіційними даними, серед факторів — управлінські розбіжності, невдоволення частини урядовців та невизначеність із ключовими реформами в освіті, зокрема фінансуванням університетів і середньої школи.