У Кабінеті Міністрів розглядають питання заміни міністра освіти і науки Оксена Лісового. Одним із кандидатів на посаду нового очільника МОН називають теперішнього заступника міністра Андрія Вітренка.

Про це розповіли народні депутати Інна Совсун на своїй сторінці у Facebook та Сергій Бабак у коментарі «Інтерфакс-Україні».

За словами Бабака, Вітренко — не єдиний кандидат на заміну Лісового, якого розглядають в уряді. Однак він не назвав імен, а також уточнив, що немає конкретики щодо цього питання.

Водночас Совсун стверджує, що кандидатуру Вітренка лобіює Офіс президента, оскільки нібито сподівається забезпечити голоси студентів на гіпотетичних виборах.

Депутатка, ґрунтуючись на матеріалах медіа, назвала Вітренка протеже шоумена Євгена Кошового з «Кварталу 95», бізнесмена Дениса Комарницького та ресторатора й політика Миколи Тищенка. За словами Совсун, Вітренко також товаришував із колишнім міністром освіти Сергієм Шкарлетом і колишнім ректором НАУ Максимом Луцьким.

Ще наприкінці червня народний депутат Ярослав Железняк писав, що Лісовий «втрачає позиції». Він зазначав, що міністра освіти шукають серед заступників чинного очільника МОН. Однак офіційних заяв в уряді щодо цього не робили.

Андрій Вітренко — науковець і депутат Київської міської ради від партії «Слуга народу».

У 2003 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет. Згодом працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Пройшов шлях від асистента катедри до заступника декана економічного факультету.

У 2005 захистив кандидатську дисертацію, а у 2017 — докторську. Із серпня 2021 року обіймає посаду першого заступника міністра освіти і науки.