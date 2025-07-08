З 2026 року в Україні впроваджують безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12–13 років.

Це стане частиною оновленого Національного календаря профілактичних щеплень, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За словами заступника міністра охорони здоровʼя та головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, вакцинація проти ВПЛ-інфекції у ЄС є частиною обов’язкової програми з імунізації.

Україна впроваджує вакцинацію за міжнародними стандартами, долучаючись до 75 країн, де щеплення від ВПЛ для дівчат є безкоштовним, і до 149 країн, де воно вже входить до національних програм.

МОЗ уже уклало договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти ВПЛ, яка захищає від 9 основних типів вірусу, зокрема 7 високоонкогенних.

– Попередньо фахівці провели порівняльну оцінку медичних технологій 4- та 9-валентних вакцин, і результати показали, що 9-валентна вакцина має вищий показник економічної ефективності, – зазначив Кузін.

Перші партії закупленої вакцини Гардасил 9 будуть доставлені наприкінці 2025 року.

А вже на початку 2026 безкоштовна вакцинація проти ВПЛ в Україні стане доступною для дівчат-підлітків.

За даними ВООЗ, найкращий ефект досягається, якщо вакцинація від ВПЛ проводиться до початку статевого життя, вік 12–13 років є оптимальним для щеплення.

Що таке ВПЛ і чим небезпечний

Вірус папіломи людини — це група з понад 200 типів вірусів, з яких приблизно 40 передаються статевим шляхом.

Деякі з них здатні провокувати не лише рак шийки матки, а й рак вульви, піхви, ануса, ротової порожнини та горла.

Часто ВПЛ-інфекція не має симптомів, тому виявити хворобу можна лише за результатами спеціальних тестів та обстежень.

Тому вакцинація проти ВПЛ є надійним способом профілактики.