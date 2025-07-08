Родич посадовця ТЦК вимагав гроші у родини загиблого воїна: привласнив 1,3 млн грн

У Запоріжжі викрили шахрая, який привласнив понад 1,3 млн грн — чоловік вимагав гроші в родини загиблого військового, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що у 2024 році зловмисник вимагав гроші від рідних загиблого воїна, використовуючи родинні зв’язки з посадовою особою одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Запорізькій області.

За підготовку документів та подальше оформлення одноразової державної грошової допомоги він брав 50% від суми виплати.

Після 1,2 млн грн фігурант вимагав постійно сплачувати половину від щомісячного платежу — 75 тис. грн.

Так за останні шість місяців чоловік незаконно привласнив понад 1,3 млн грн, які належали родині полеглого захисника. До злочинної схеми причетна також дружина фігуранта, яка працювала у ТЦК.

Правоохоронці Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону разом з підрозділами Національної поліції України затримали чоловіка під час отримання чергової частини коштів.

Згідно з ч. 3 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін до восьми років із конфіскацією майна.