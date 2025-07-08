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Спорт

Бразильська сенсація проти європейських грандів!

Бразильська сенсація проти європейських грандів!

Стартують півфінальні матчі Клубного чемпіонату світу з футболу! 

Матч 1 — Бразильський «Флуміненсе» проти лондонського «Челсі» відбудеться сьогодні, у вівторок, 8 липня 2025 року, о  22:00 по Києву.

Матч 2 — Французький ПСЖ проти мадридського «Реала» завтра, 9 липня, також о  22:00. 

Обидва матчі пройдуть на MetLife Stadium в East Rutherford, штат Нью-Джерсі. 

"Флуміненсе" пробився у півфінал як єдина команда з Південної Америки — їх гра та перемоги над міланським "Інтером" та "Аль-Хілялем" стали великим сюрпризом у турнірі.

У складі володарів Кубка Лібертадорес ключова фігура — легендарний «міністр оборони» Тьяго Силва – 40‑річний захисник, колишній капітан "Челсі", що додає додаткову інтригу. Його тактична зрілість і лідерство можуть зіграти вирішальну роль проти колишнього клубу. 

У грі "Челсі" ключовими фігурами є новачки - зірковий Кол Палмер та інші молоді атакувальні гравці, які можуть стати рушійною силою проти досвідченої, але дуже вікової бразильської команди. Букмекери вважають лондонців безумовним фаворитом цього протистояння. 

Другий півфінал — грандіозна зустріч: ПСЖ проти "Реалу".
Без перебільшення, з високою долею вірогідності – це достроковий фінал. 

Для ПСЖ цей матч — шанс закріпити домінування у клубному футболі, як чинного переможця Ліги чемпіонів. "Реал" під керівництвом нового тренера Хаби Алонсо прагне реабілітуватися після невиразного сезону без титулів. 

Ну і супер-інтрига — Кіліан Мбаппе, який вперше зустрічається з колишнім клубом на фоні давньої, але до цих пір незакінченої юридичної і спортивної драми. 
Букмекери віддають невеличку перевагу парижанам. 

Дивимось півфінальні матчі у прямому ефірі на каналі Суспільне Спорт.

Теги:

футболРеалпсжЧелсіКлубний чемпіонат світуФлуміненсе
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