ЗМІ розсекретили «таємний список» зброї, яку Україна просить у ФРН

Німецьке видання Bild опублікувало непублічний перелік озброєння, яке Україна офіційно запросила в уряду Німеччини як частину нової військової допомоги. Йдеться про озброєння та техніку на мільярди євро, яке охоплює три ключові напрямки: протиповітряна оборона, бронетехніка та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За інформацією видання, офіційний Київ передав уряду Німеччини конкретний запит, який включає:

Засоби протиповітряної оборони

4 нові вогневі установки IRIS-T

1500 керованих ракет IRIS-T SLM (середньої дальності)

500 ракет IRIS-T SLS (малої дальності)

200 000 40-мм зенітних боєприпасів для боротьби з дронами

Бронетехніку

1000 захищених від мін машин (наприклад, типу Dingo або аналогів)

200 гусеничних броньованих машин у різних модифікаціях

30 машин для розмінування

20–30 інженерних танків типу WiSENT

200 позашляховиків для перевезення спецпризначенців

Засоби радіоелектронної боротьби та розвідки

1000 GPS-глушників для боротьби з ворожими БпЛА

200 мобільних наземних радарів для виявлення і наведення цілей

Після зміни уряду в Німеччині та формування коаліції на чолі з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, офіційний Берлін припинив публічно розголошувати інформацію про нові поставки зброї Україні. Аналогічної політики дотримується і Київ.

Міністерство оборони Німеччини, коментуючи запит журналістів, не підтвердило і не спростувало існування запиту, пославшись на «міркування військової безпеки» та зміну комунікаційної стратегії уряду. «З міркувань військової безпеки та з огляду на нову комунікаційну політику федерального уряду щодо підтримки України ми не відповідаємо на запитання про окремі види допомоги», — прокоментував представник міністерства.

Розголошення непублічного запиту може стати фактором тиску на німецький уряд із боку громадськості, союзників та самого Києва.