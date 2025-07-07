ЗМІ розсекретили «таємний список» зброї, яку Україна просить у ФРН

Німецьке видання Bild опублікувало непублічний перелік озброєння, яке Україна офіційно запросила в уряду Німеччини як частину нової військової допомоги. Йдеться про озброєння та техніку на мільярди євро, яке охоплює три ключові напрямки: протиповітряна оборона, бронетехніка та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).
За інформацією видання, офіційний Київ передав уряду Німеччини конкретний запит, який включає:
Засоби протиповітряної оборони
4 нові вогневі установки IRIS-T
1500 керованих ракет IRIS-T SLM (середньої дальності)
500 ракет IRIS-T SLS (малої дальності)
200 000 40-мм зенітних боєприпасів для боротьби з дронами
Бронетехніку
1000 захищених від мін машин (наприклад, типу Dingo або аналогів)
200 гусеничних броньованих машин у різних модифікаціях
30 машин для розмінування
20–30 інженерних танків типу WiSENT
200 позашляховиків для перевезення спецпризначенців
Засоби радіоелектронної боротьби та розвідки
1000 GPS-глушників для боротьби з ворожими БпЛА
200 мобільних наземних радарів для виявлення і наведення цілей
Після зміни уряду в Німеччині та формування коаліції на чолі з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, офіційний Берлін припинив публічно розголошувати інформацію про нові поставки зброї Україні. Аналогічної політики дотримується і Київ.
Міністерство оборони Німеччини, коментуючи запит журналістів, не підтвердило і не спростувало існування запиту, пославшись на «міркування військової безпеки» та зміну комунікаційної стратегії уряду. «З міркувань військової безпеки та з огляду на нову комунікаційну політику федерального уряду щодо підтримки України ми не відповідаємо на запитання про окремі види допомоги», — прокоментував представник міністерства.
Розголошення непублічного запиту може стати фактором тиску на німецький уряд із боку громадськості, союзників та самого Києва.