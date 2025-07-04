Забаганки Трампа: Бій UFC пройде на території Білого дому

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення бою UFC на території Білого дому у 2026 році, повідомляє CNN.

Захід має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США, сказав Трамп.

Ми проведемо бій UFC - просто подумайте про це - на території Білого дому.

Коли саме пройде бій і хто братиме в ньому участь, президент США не уточнив. Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила ці плани, додавши, що президент "цілком серйозний".

"Ми ведемо переговори з Білим домом про проведення заходу UFC на території", - повідомив CNN представник UFC, додавши, що на даний момент у них немає додаткових подробиць.

Трамп давно товаришує з главою UFC Дейною Вайтом і регулярно відвідує турніри UFC. У Майамі у квітні Трамп став першим чинним президентом, який відвідав шоу UFC.