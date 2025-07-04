Прифронтові громади Сумщини спорожніли

З восьми прифронтових громад Сумського району з березня 2025 року евакуювали вже понад 29 500 людей, серед яких 2 560 дітей, повідомив начальник Сумської РВА Михайло Мельник.

«На сьогодні із 35 920 осіб, які підлягали евакуації, виїхали 29 590 — це близько 82%. З 2 658 дітей евакуйовано 2 560, що становить майже 96%», — повідомив посадовець.

Йдеться про Білопільську, Ворожбянську, Краснопільську, Миколаївську, Миропільську, Юнаківську, Хотінську, Річківську громади.

На сьогодні в зоні ризику лишається ще майже 6 тисяч людей, серед них приблизно 100 дітей.

Переважна більшість евакуйованих залишаються у Сумах. Невелика частина прямує до інших регіонів.